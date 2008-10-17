За освистывание гимна матчи будут останавливать

Министр спорта распорядился "незамедлительно останавливать" матчи в случае освистывания фанатами гимна. Такое решение было принято после того, как фанаты освистали "Марсельезу" во время матча сборных по футболу Франции и Туниса. Так, после беседы с президентом Франции Николя Саркози и главой Федерации футбола Франции (FFF) Жаном-Пьером Эскалеттом министр спорта Франции Розелин Башло сообщил: во Франции будут "немедленно останавливать" футбольные матчи за освистывание национального гимна ("Марсельезы") болельщиками. Как уже отмечалось, решение было принято после того, как во вторник, 14 октября, болельщики освистали "Марсельезу" во время товарищеского матча Франция - Тунис (3:1). Многие из 60 тысяч присутствовавших на стадионе фанатов были тунисцами - игры со сборными из Северной Африки традиционно привлекают болельщиков - иммигрантов из этого региона. Эскалетт назвал "имбецилами" болельщиков, которые освистывают гимн. Теперь в том случае, если на каком-либо матче гимн освистают, члены правительства, присутствующие на игре, немедленно покинут стадион, а матч будет отменен, передает MIGnews.com.ua. Экс-президент Франции Жак Ширак, который также посетил тот матч, именно так и сделал. Сразу после того, как болельщики стали освистывать гимн Франции, он покинул стадион.