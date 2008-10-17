Фердинанд: Мы еще не на ЧМ-2010

Лидер обороны сборной Англии Рио Фердинанд считает, что команда пока не обеспечила себе путевку на ЧМ-2010, несмотря на четыре стартовых победы. "Хорошо, что мы играем так удачно, но это не означает, что нам не над чем работать. Четыре победы подряд еще не обеспечили нам поездку на ЧМ-2010", - заявил Рио Фердинанд. "Они [победы] лишь помогли нам занять высокое место в группе. Мы довольны результатами и собираемся побеждать и впредь", - отметил британец, отмечает «Корреспондент». Сборная Англии под руководством маститого итальянского специалиста Фабио Капелло одержала четыре победы в четырех стартовых поединках шестой европейской отборочной группы. В среду, 15 октября, англичане со счетом 3:1 победили в Минске сборную Беларуси. Свой следующий матч англичане проведут на Уэмбли против национальной команды Украины (7 очков - третье место в группе). Игра состоится 1 апреля 2009 года.