Расходы оргкомитета ОИ-2010 превышают доходы на 48млн долларов

Оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр «Ванкувер 2010» опубликовал финансовый отчет по итогам года, согласно которому текущая деятельность оргкомитета убыточна – операционные издержки превышают операционные доходы на $48млн, сообщает «Весь спорт» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Ванкувер-2010». «За 16 месяцев до старта Олимпиады оргкомитету удалось практически завершить программу строительства объектов и добиться значительного прогресса в операционной деятельности, – сообщили в пресс-службе. – Можно констатировать, что оргкомитет имеет устойчивое финансовое положение. Мы надеемся, что Игры-2010 принесут нам как положительный финансовый итог, так и окажут позитивное влияние на дальнейшее развитие спорта в стране». Операционные доходы оргкомитета за последний год от спонсорства и других источников составили $122,3млн. Всего за все время существования проекта он принес операционный доход в размере $336,7млн, в основном, за счет спонсорства и вложений от Международного олимпийского комитета. Операционные издержки оргкомитета за последний год равны $170,4млн. Всего на проект издержки составляют $364,1млн. Отдельно представлены расходы на строительство объектов, которые не являются частью операционных издержек, - $129,8млн. за год и $494,4млн. в сумме на проект по состоянию на 31 июля 2008 года. Таким образом, можно констатировать, что текущая деятельность оргкомитета убыточна, так как операционные издержки на $48 млн. долларов превышают операционные доходы, хотя в наступающем финансовом году у оргкомитета, несомненно, появятся новые источники дохода от продаж билетов и новых спонсорских контрактов.