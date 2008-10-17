Алиев: Экономить силы не будем

17 октября 2008, 11:47

Чтобы поговорить с полузащитником «Динамо» на открытой тренировке, которая состоялась во вторник, корреспондентам «Спорт Экспресс» пришлось проявить изрядную долю терпения: одного из лидеров столичного гранда любители автографов отпускать явно не собирались. Однако, по максимуму удовлетворив запросы своих почитателей, Александр все-таки нашел несколько минут и для нас. - Как вы относитесь к таким открытым тренировкам? - первый вопрос Алиеву. - Позитивно. На матчи чемпионата страны, к сожалению, приходит немного болельщиков. А благодаря инициативе Юрия Семина, автора этой идеи, популярность клуба значительно повышается. Думаю, после таких тренировок зрителей на трибунах будет все больше и больше. - К слову, на ваше открытое занятие пришло едва ли не больше людей, чем на домашние матчи «Арсенала». Вас это не удивляет? - В некоторой степени, да. Собственно, для того и проводятся подобные мероприятия, чтобы болельщики заполняли стадион до отказа не только на матчах Лиги чемпионов, но и на играх внутреннего чемпионата. - Вернемся к субботнему поединку сборных. Во встрече с Хорватией вы действовали на слегка непривычной позиции, фактически выполняя функции второго форварда... -Не могу сказать, что я был чистым нападающим. Правильнее было бы сказать, что играл с оттяжкой, действуя под Андреем Шевченко. Конечно, ориентирован я был на атаку, но все-таки не играл на том месте, где обычно. Но если тренер выбрал такую тактику, поставил такую задачу, значит, ее нужно выполнять. - В тандеме с каким партнером вам комфортнее играть – с Шевченко или Милевским? - С тем игроком, которому тренер доверил место в основном составе. Наверное, если бы Артем был здоров, то он также вышел бы на поле с первых минут в паре с Шевченко. Ну а я сыграл бы под ними. Если, конечно, Алексей Михайличенко, в таком случае, включил бы меня в состав. -Для вас выздоровление Артема - особенная радость... - Конечно, мы с ним уже не первый год дружим, у нас выработалось сумасшедшее взаимопонимание на футбольном поле, так что с его возвращением, думаю, наша игра вновь обретет прежнюю яркость. - И все же, признайтесь, разочарование от ничейного результата в матче с хорватами есть? -Не сказал бы, что разочарование. Ведь в некотором плане нам повезло - второй тайм мы провалили, это видели и футболисты, и болельщики. За 45 минут так и не сумели создать хотя бы один более-менее опасный момент у ворот соперника. - Не считаете ли вы, что исход матча был обусловлен тактикой, которую выбрал на игру Михайличенко? - Мы футболисты и наше дело выходить на поле, выполнять установку главного тренера, а не обсуждать его решения. Думаю, ничья с хорватами это далеко не самый худший вариант. -За минувшие несколько дней многие игроки «Динамо» играли в составе своих национальных сборных, а уже в пятницу вашему клубу предстоит провести матч чемпионата Украины с «Зарей», после чего через четыре дня состоится встреча Лиги чемпионов с «Порту». Не будете ли экономить силы в игре с луганчанами? -Конечно, нет! В чемпионате перед нами стоит задача занять первое место, и для этого нужно выкладываться в каждом матче без исключения. А поскольку в клубе прекрасные условия для восстановления, во вторник никакой усталости уже не будет, и, думаю, в Португалии мы добьемся положительного результата. -Нынешняя «Заря» не чета той «Заре», которая «страдала» в весенней части прошлого первенства. -Да, луганская команда здорово прибавила, и шестое место в турнирной таблице тому подтверждение. Причем, насколько я знаю, эта команда успешнее всего играет как раз на выезде. Так что поединок обещает быть интересным. - Как команда воспринимает тот факт, что главный конкурент в борьбе за золото «Шахтер» находится всего лишь на десятом месте в турнирной таблице? - Если вы помните, в прошлом году мы также стартовали неудачно, хотя, конечно, очков потеряли не так много, как дончане. Как видите, сейчас практически с каждым соперником можно играть на равных и обыгрывать его. Может быть, у «Шахтера» наступил какой-то спад, но я хочу пожелать донецкому клубу, чтобы он скорее закончился. Ведь это сказывается на результатах команды не только в чемпионате страны, но и в Лиге чемпионов. - Не считаете ли вы, что горняки уже выключились из чемпионской гонки? - Нет, ни в коем случае. Еще раз хочу привести в пример прошлый сезон, когда мы проигрывали горнякам десять очков, но в концовке чемпионата до последнего боролись с ними за золотые медали. Это футбол, и в нем все возможно.

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