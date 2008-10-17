Борьелло: Неприкасаемый только Кака

Бывшему нападающему «Дженоа» Марко Борьелло пока что не удалось показать себя во всей красе в «Милане» из-за травм, но футболист обещает, что уже скоро снова вернется в лучшую форму, передает «Спорт Экспресс». «Я готов выйти в матче с «Сампдорией», мои мышцы в отличной форме, - сказал Борьелло Gazzetta dello Sport. – Я всегда верил, что рано или поздно вернусь в «Милан». Я уходил и возвращался 5 раз, я впустую провел как минимум 2-3 года. Думаю, многие на моем месте ушли бы навсегда. Но я терпел и теперь горжусь тем, чего добился. Я чувствую, что могу быть полезен «Милану», как и все остальные. Но, конечно, я не чувствую себя неприкасаемым, эта привилегия есть только у Кака».