Нистелрой: «Атлетико» стал гораздо сильнее

Нападающий мадридского «Реала» Рууд Ван Нистелрой считает, что «Атлетико», с которым им предстоит встретиться в субботнем дерби, совсем не тот, что был в прошлом году, передает «Спорт Экспресс». «Во-первых, они будут подходить к матчу с нами, все еще переживая разгром от «Барселоны», так что игроки и болельщики будут очень заряжены, - сказал Рууд Radio Marca. – Кроме того, по сравнению с прошлым годом «Атлетико» стал гораздо сильнее. Например, Уйфалуши и Хейтинга усилил их оборону, да и вообще, у них как минимум 1-2 классных игрока на каждой позиции. Думаю, в этом году мат получится очень непростой, но если мы будем играть в наш футбол, мы сможем добиться положительного результата».