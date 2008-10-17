Кака: Присутствие Анчелотти придает нам уверенность

Бразилец Кака вернулся из стана сборной в «Милан», которому в эти выходные предстоит сыграть с «Сампдорией». Но атакующий полузащитник не волнуется об усталости, так как уверен, что тренер Карло Анчелотти и так знает, кому следует играть, а кому нужно дать отдохнуть. «Если бы господин Анчелотти не давал каждому из нас время от времени немного отдохнуть, мы все были бы уставшими и плохо готовыми физически. Анчелотти очень хорошо разбирается в таких вещах, - сказал Кака «Спорт.com.ua». – В его распоряжении сильная команда, созданная из настоящих чемпионов, и, будучи хорошим тактиком, он знает, как с ними обращаться. Любой команде нужен лидер, за которым можно следовать. Лидерство Карло делает команду сильнее, а его присутствие придает нам уверенность в своих силах».