Камчатка претендует на проведение ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что Камчатка может стать местом проведения чемпионата мира по биатлону в 2016 году, сообщает «Газета.Ru». «Мы будем выдвигать кандидатуру Петропавловска-Камчатского на проведение чемпионата мира по биатлону 2016 года, – сказал Тихонов. – Петропавловск-Камчатский для Союза биатлонистов России – стратегическое место, и я думаю, что нам удастся создать здесь современный спорткомплекс. За последние годы в России удалось создать современные базы для подготовки биатлонистов мирового уровня в Ханты-Мансийске, Саранске. В Уфе в этом году пройдет чемпионат Европы, финал Кубка Европы будет в Ханты-Мансийске. На последнем биатлонном конгрессе в Праге Россия получила право проведения отчетно-выборного конгресса в 2010 году в Санкт-Петербурге. У себя дома у нас больше шансов получить этот чемпионат мира».