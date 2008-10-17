Прокуратура задержала наставника сборной Румынии и предъявила обвинения

Сотрудники антикоррупционного отдела прокураторы Румынии (DNA) задержали главного тренера футбольной сборной страны Виктора Пицуркэ. Тренер, обвиняющийся в неуплате налогов, ранее не явился в суд, хотя ему присылалась повестка. Пицуркэ был доставлен в прокуратуру и ознакомлен с предъявленными обвинениями, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на информагентство DPA. Румынского тренера задержали в аэропорту Вены, когда он возвращался в Румынию с матча отборочного турнира чемпионата мира 2010 года Австрия - Сербия. Эти команды являются соперниками сборной Румынии по отборочной группе. Пицуркэ обвиняют в том, что неправильно заполнил налоговую декларацию, а затем скрывался от работников налоговой службы.