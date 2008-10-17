Немецкий футболист пригрозил сборной

Полузащитник сборной Германии Торстен Фрингс заявил, что он рассматривает возможность завершения международной карьеры. Фрингс недоволен тем, что в последних матчах отборочного турнира чемпионата мира 2010 года главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев не выпускал его на поле, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. В интервью немецкому изданию Bild полузащитник заявил, что в последние несколько дней у него "открылись глаза" на его положение в команде Германии. "Разумеется, я думаю о том, чтобы завершить карьеру в сборной", - сказал Фрингс. 31-летний футболист дебютировал в сборной Германии в 2001 году. В 2006 году он помог своей команде выиграть бронзовые медали чемпионата мира, а в 2008 году - серебряные медали чемпионата Европы. В общей сложности Фрингс сыграл за сборную Германии 78 матчей и забил 10 голов. В последних матчах его место в составе занял Томас Хитцльшпергер. Напомним, что на прошлой неделе расположение сборной Германии самовольно покинул нападающий Кевин Кураньи, который также был недоволен тем, что не попадает в состав. Главный тренер Йоахим Лев заявил, что в будущем не будет вызывать Кураньи в команду.