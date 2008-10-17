Сборную США по теннису бросил спонсор

Американская страховая компания American International Group (AIG), которая в течение 10 лет была спонсором мужской сборной США по теннису, отказалась продолжать сотрудничество с национальной командой. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Контракт AIG с Ассоциацией тенниса США (USTA) заканчивается в конце 2008 года. Официально об отказе продлевать контракт пока не объявлено. Считается, что причиной отказал AIG от спонсорства стал мировой финансовый кризис. 17 сентября 2008 года Федеральная резервная система (ФРС) США национализировала компанию, предоставив ей кредит на сумму 85 миллиардов долларов в обмен на акции. К 8 октября этот кредит был полностью израсходован, и ФРС выделила AIG еще 37,8 миллиарда долларов. В 2007 году сборная США выиграла Кубок Дэвиса, а в 2008 году уступила в полуфинале этого турнира команде Испании. Сколько потратила AIG за 10 лет на сборную США по теннису, не уточняется. Отметим, AIG также является спонсором английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".