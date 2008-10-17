Президент Узбекистана запретил сборной вступать в УЕФА

Президент Федерации футбола Узбекистана Мираброр Усманов заявил, что Узбекистан не планирует вступать в Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА). Усманов назвал этот шаг нецелесообразным и отметил, что для узбекской команды лучше быть одной из сильнейших команд в Азии, чем одной из слабейших в Европе, сообщает Центральноазиатская новостная служба со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Узбекистана. На прошлой неделе Усманов заявил, что Узбекистан планирует выйти из Конфедерации футбола Азии и вступить в УЕФА, однако пресс-служба Федерации футбола Узбекистана отметила, что, возможно, слова президента были неправильно переведены журналистами. Усманов подчеркнул, что при желании Узбекистан сможет вступить в УЕФА "за пять минут", но усомнился в том, что футбольной сборной страны это нужно. В настоящее время команда Узбекистана занимает последнее место в своей отборочной группе чемпионата мира 2010 года.