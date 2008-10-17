Гол Аршавина признан лучшим в Европе

Гол лидера сборной России по футболу Андрея Аршавина в ворота команды Финляндии признан посетителями официального сайта ФИФА лучшим во всех встречах четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2010, прошедших в среду в Европе. Напомним, что на 88-й минуте матча в Черкизове форвард питерского "Зенита" протащил мяч от середины поля до штрафной соперника, ушел от двух защитников, обыграл вратаря и точно пробил с острого угла по пустым воротам, установив окончательный счет в матче – 3:0. По результатам голосования среди авторов всех мячей, забитых в среду во всех отборочных встречах ЧМ-2010 на европейском континенте, Аршавин, среди прочих, опередил Петра Траховски, принесшего победу сборной Германии в домашней игре с Уэльсом.