Волейбол. Гамова: В сборной России я выступать не буду

Одна из лучших волейболисток мира, капитан московского "Динамо" Екатерина Гамова заявила, что хочет взять паузу в выступлениях за национальную команду России и точно не появится в ее составе в сезоне 2008-2009 годов. "В сборной России на следующий сезон я не буду выступать. Сделаю перерыв, поэтому ничего про сборную я сказать не могу", - сообщила спортсменка в интервью телеканалу «Спорт». Гамова, которой в эту пятницу исполняется 28 лет, не уточнила, собирается ли она в будущем вернуться в сборную. Не исключено, что она просто хочет отдохнуть после Олимпиады в Пекине. Так поступили многие ведущие спортсменки страны, например легкоатлетки Татьяна Лебедева и Елена Исинбаева. Екатерина выразила надежду, что ее команде удастся вернуть себе звание чемпиона России, завоеванное московским "Динамо" в позапрошлом году. Также, по словам волейболистки, в нынешнем сезоне бело-голубые намерены выиграть кубок страны и выйти в финал Лиги чемпионов. В составе сборной России Екатерина Гамова в 2006 году стала чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы (в 1999 и 2001 годах). В ее коллекции также есть серебряные медали Олимпиад 2000 и 2004 годов.