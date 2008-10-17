Евро-2012. Червоненко составит черные и белые списки инвесторов и чиновников

В Днепропетровске состоялось заседание Оргкомитета города и области по вопросам подготовки к Евро-2012. Подробности «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального агентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012. В совместном заседании принимали участие Глава Нацагентства Евро-2012 Евгений Червоненко, глава облгосадминистрации Виктор Бондар, глава облсовета Юрий Вилкул и мэр Днепропетровска Иван Куличенко. В ходе заседания поднимались наиболее проблемные вопросы. Особое внимание уделили теме аэропорта, как ключевому вопросу Днепропетровска. Было принято решение написать так называемое «письмо четырех» - за подписью Евгения Червоненко, Виктора Бондара, Юрия Вилкула и Ивана Куличенко на имя Президента, Премьер-министра и секретаря РНБО с просьбой немедленно решить вопрос приватизации ГП «Днипроавиа». Подводя итоги совещания Евгений Червоненко сказал: «Однако есть и проблемные вопросы, которые требуют немедленного решения не только в Днепропетровске, а и во Львове, Киеве, Донецке, Одессе и Харькове. Поэтому я посещу с инспекционными изитами все города чемпионата, чтобы на месте ознакомиться с фактическим состоянием подготовки. По фактам проверок мы будем составлять белые и черные списки, в которые будут включаться как инвесторы, так и чиновники, которые ответственно и безответственно готовятся к Евро-2012. Сегодня в стране есть, фактически, одна абсолютно лигитимная ветвь власти – Президент, который сконцентрирует в своих руках подготовку к Евро-2012. Я имею поручение Президента совершить инспекционные визиты в принимающие города. И лично буду отчитываться перед ним о состоянии выполнения Государственной целевой программы по подготовке к Евро-22012 в каждом из городов чемпионата.»