Платини против остановки игры из-за освистания гимна

Президент УЕФА Мишель Платини считает, что абсурдно останавливать матч только из-за того, что был освистан национальный гимн, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters. «Если останавливать матч только потому, что бы освистан национальный гимн, то тогда можно прерывать игру, если болельщики освистывают игрока или смеются над вратарем, когда он пропускает гол. Это абсурд.», – сказал Платини. Подобный инцидент произошел во время товарищеского матча между командами Франции и Турции и не понравился президенту Франции Николя Саркози.