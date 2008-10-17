НХЛ. Хабибуллина сватает «Колорадо»

Самым очевидным местом продолжения карьеры для Николая Хабибулина является "Колорадо", сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на ESPN. "Эвеланш", показывающие на старте сезона интересный атакующий хоккей, проигрывают матч за матчем из-за слабой игры вратаря Петера Будая. К тому же, у "Колорадо" достаточно места под потолком зарплат, чтобы "приютить" солидный контракт российского голкипера. Приведём для сравнения зарплаты вратарей в обоих клубах. Юэ и Хабибулин получают в "Чикаго" на двоих $ 12 300 000 в год, а Будай и Рэйкрофт в "Колорадо" - $ 1 600 000.