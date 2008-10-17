Бокс. Здунек: После победы Кличко я выкурил сигару и замертво рухнул в постель

Тренер Виталия Кличко Фриц Здунек после победы совоего подопечного в бою за титул чемпиона мира по версии WBC над Сэмюэлем Питером находится в отличном настроениии. "Вы что, шутите — отпраздновал ли я победу? Да мне пришлось выдержать марафонскую дистанцию интервью. Я просто выкурил одну сигару в баре и замертво рухнул в постель. В воскресенье вернулся в Гамбург и в понедельник вновь приступил к работе. Мои парни ждут меня, и у меня немало других задач. Сейчас я работаю со следующим будущим чемпионом мира", — сказал Здунек. Также тренер сказал, кто будет следующим чемпионом мира. "Кто им станет? Прежде всего, у меня трудная задача — Александр Дмитренко встречается 15 ноября с Луаном Красничи. А следующими чемпионами мира, думаю, станут Кароли Балсаи и Александр Алексеев. Они к этому очень близки, отличные парни! Я рад вернуться к тренировкам, но последние несколько недель стоили мне нервов", — цитирует Здунека Чемпионат.ру со ссылкой на boxing.de.