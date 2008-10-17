Формула-1. Бриаторе: Хэмилтон делает все, чтобы проиграть титул

Босс «Рено» Флавио Бриаторе поддержал своего пилота Фернандо Алонсо и также заявил, что в чемпионской гонке симпатизирует Фелипе Массе. «Мне кажется, что Хэмилтон снова делает все возможное, чтобы проиграть титул. В прошлом сезоне Льюис и «Макларен» были сильны, но не воспользовались 17-очковым преимуществом, которое у них было за две гонки до конца чемпионата. Это достижение достойно Книги рекордов Гиннеса. Если Хэмилтон смог упустить чемпионство с таким преимуществом, то легко проиграет и пять очков. Мне кажется, что в этот раз титул выиграет Масса. Льюис ничему не научился. Мы видели это в Японии. Ему пора понять, что он гонщик «Формулы-1», а не инопланетянин. Хэмилтон – не Мохаммед Али. Он всего лишь новичок, которому еще предстоит доказать свою состоятельность. Льюис хороший гонщик, но должен добиваться результата. В футболе тоже хватает отличных нападающих, которые все время попадают в штангу или в перекладину, но ценят форвардов, которые забивают голы. Пока что Льюиса нельзя отнести к числу результативных пилотов. Логично, что я, как итальянец, поддерживаю «Феррари». Тем более, я босс «Рено», а «Макларен» обвинили нас в шпионаже. Разбирательства длились четыре месяца, хотя на самом деле мы были не виноваты», – цитирует Бриаторе СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.