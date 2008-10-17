Кака назвал день, когда уйдет из «Милана»

Полузащитник «Милана» Кака рассказал, о причинах по которым он отклонил предложения «Челси» и «Реала», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на TMW. «Было бы нечестным сказать, что мне не было приятно получить предложения от этих клубов. Но для меня страсть к игре, эмоции и чувства важнее всего. Предложения поступали как мне, так и другим игрокам, но я принял решение остаться в «Милане», потому что я очень привязан к этому клубу. День, когда я уйду из команды, наступит только тогда, когда мои цели перестанут совпадать с целями клуба».