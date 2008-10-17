Соперник ЦСКА в Кубке УЕФА оказался в финансовом кризисе

Испанский футбольный клуб "Депортиво", попавший в одну группу Кубка УЕФА с ЦСКА, обратился за финансовой поддержкой к правительству испанской провинции Галисия. Президент "Депортиво" Аугусто Лендойро, руководящий клубом уже 21 год, признал, что команда находится в финансовом кризисе, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AFP. Лендойро отметил, что все испанские клубы получают помощь от региональных властей. В последние годы "Депортиво" из-за тяжелого финансового положения был вынужден продать нескольких ведущих игроков, в том числе форварда Альберта Луке и защитника Фабрисио Колоччини. В 2000 году "Депортиво" стал чемпионом Испании, но после этого не добивался больших успехов. В чемпионате страны сезона-2008/09 команда занимает десятое место. В групповом турнире Кубка УЕФА соперниками "Депортиво" будут ЦСКА, голландский "Фейенорд", французский "Нанси" и польский "Лех". В 1/16 финала выйдут три лучшие команды. Матч ЦСКА - "Депортиво" состоится 23 октября в Москве.