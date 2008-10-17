«Зенит» с трудом ушел от поражения

В матче 25-го тура молодёжного первенства России "Спартак-Нальчик" сыграл вничью с питерским "Зенитом" — 2:2. Росгосстрах чемпионат России. Молодёжное первенство. 25-й тур. "Спартак-Нальчик" (Нальчик) — "Зенит" (Санкт-Петербург) — 2:1 Голы: Губжев, 40 (1:0); Михеев, 64 (2:0); Гиголаев, 65 (2:1); Гиголаев, 86 (2:2). "Спартак-Нальчик": Кумыков, Соблиров, Шериев, Карауш, Бикмаев, Шернов (Михеев, 46), Зрумов (Кумыков А., 69), Берхамов, Степенов, Кажаров, Губжев. "Зенит": Заболотный, Хохов, Лапин, Бобровский (Колесников, 77), Гиголаев, Ионов, Комолов, Абдулфаттах, Соснин, Петров (Васецкий, 66), Нечаев (Галыш).