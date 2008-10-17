Суркис: Трансферная стоимость Михалика, условно говоря, 50 млн.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что в услугах полузащитника украинской команды Тараса Михалика заинтересован итальянский "Милан". "Мне предложений по Тарасу не поступало. Возможно, переговоры вёл Резо. Но я не очень в это верю. Как оцениваю трансферную стоимость Михалика? Могу, условно говоря, назвать 50 млн, а если он стоит 75 млн? Поступит предложение — будем разговаривать. В принципе, купив Шевченко и Каладзе и с ними выиграв ЛЧ, "Милан" всегда держал в поле зрения наших игроков (говорили о возможных переходах Милевского и Гусева. — Прим.) и ещё одного мог бы приобрести даже на фарт. Сейчас мы регулярно общаемся. Означает ли это, что можем легко договориться в трансферных вопросах? Переговоры по Шевченко разве были лёгкими? Нет. Тогда была договорённость, что если мы не продолжим выступление в плей-офф Лиги чемпионов, то он уйдёт зимой. В противном случае — летом. Так и случилось. Михалик, с которым, кстати, мы недавно продлили контракт, сейчас один из лучших защитников в СНГ, что подтвердил матч с Хорватией. С ним "Динамо" борется за выход в 1/8 Лиги чемпионов", — сказал Суркис в интервью изданию «Сегодня».