Формула-1. Хэмилтон: На риск идти не намерен

Пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон заявил, что постарается спокойнее проводить последние гонки сезона. «Мой подход не изменится: я буду атаковать на пределе, но постараюсь избежать ненужных рисков. Если я буду претендовать на хороший результат, то не буду предпринимать рискованных маневров. Я не намерен обязательно выигрывать в Китае. В прошлом году мне казалось, что будет легко одержать победу в гонке, но теперь я больше сконцентрирован на итоговом результате последних двух Гран-при. Садясь в болид, я не буду думать о том, что нужно обеспечить титул уже в Китае. Нужно просто восстановиться после неудачи в Японии. Знаю, что многие обсуждают меня, но я не читаю их высказываний. Моя манера пилотирования позволяет мне лидировать в чемпионате, поэтому я не собираюсь что-нибудь менять. Предпочитаю доказывать свою точку зрения на трассе, а если кому-то нравится тратить энергию, рассуждая обо мне, то это их право. Не чувствую, чтобы весь пелотон сплотился против меня. У многих чемпионов возникала подобная ситуация. Это нормально», – цитирует Хэмилтона СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Autosport.