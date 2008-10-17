Пять футболистов «Зенита» не сыграют со «Спартаком»

На брифинге в пятницу главный тренер «Зенита» Дик Адвокаат сказал, что на матч с нальчикским «Спартаком» не возьмёт пятерых футболистов: Горшкова, Радимова, Ли Хо, Губочана и Ким Донг Жина, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт клуба. Тренер отметил, что после матчей сборных, в которых сыграли почти все футболисты основного состава, очень сложно оценить состояние футболистов. Некоторые игроки вернулись в Петербург только в пятницу, и кто в субботу будет играть в основном составе, пока сказать трудно.