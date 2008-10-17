Игрок НБА проиграл любителю матч «один на один»

Защитник клуба НБА "Нью-Джерси Нетс" Девин Харрис проиграл матч английскому любителю Стюарту Таннеру. Игра, проходившая в формате "один на один", завершилась со счетом 4:0 в пользу Таннера. Матч состоялся на открытой площадке в Лондоне, где "Нью-Джерси" провел одну из предсезонных встреч, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Матч Харрис - Таннер начался с того, что игрок "Нью-Джерси" смазал дальний бросок. Англичанин выиграл подбор и точно атаковал кольцо со средней дистанции. Мяч остался у Таннера, и в следующей атаке он обыграл Харриса, прокинув мяч между ног соперника, и поразил кольцо с близкого расстояния. На этом игра завершилась. После матча Харрис признался, что Таннер обыграл его. "Он мог бы подписать контракт с клубом НБА. Надо подписать его прямо сегодня", - сказал Харрис. В прошлом сезоне разыгрывающий защитник выступал за "Даллас" и "Нью-Джерси" и набирал в среднем по 14,8 очка за игру. 28-летний Таннер планирует стать баскетбольным тренером.