Рекордсмен по числу голов завершает футбольную карьеру

Бывший форвард сборной Португалии по футболу, рекордсмен по числу голов за национальную команду Педро Паулета завершил карьеру. Паулета принял предложение своего последнего клуба - парижского ПСЖ - войти в скаутскую службу команды. Паулета будет отвечать за поиск молодых игроков на Пиренейском полуострове. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на сайт французского издания L'Equipe. Паулета имел около двух десятков предложений о продолжении карьеры, однако решил прекратить выступления. 35-летний форвард провел за национальную команду 88 матчей и забил 47 голов (лучший результат в истории сборной Португалии).