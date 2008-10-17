Пеле: «Золотой мяч» должен достаться Месси или Роналду

Легендарный бразильский нападающий Пеле заявил, что награда лучшему футболисту сезона – «Золотой мяч», должна достаться форварду «Барселоны» аргентинцу Лионелю Месси или атакующему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» португальцу Криштиану Роналду, сообщает «Спорт». «Среди главных претендентов на «Золотой мяч» я могу назвать Фернандо Торреса, Икера Касильяса, Лионеля Месси и Криштиану Роналду, – сказал Пеле. – Но учитывая, что в прошлом году победителю этого престижного титула Кака дышали в спину именно Месси и Роналду, считаю, что трофей должен быть разыгран между этими двумя форвардами».