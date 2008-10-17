Ницца претендует на Олимпиаду-2018

Французская Ницца официально вступила в борьбу за право проведения зимних Олимпийских игр 2018 года, направив заявку в Национальный олимпийский комитет Франции. «У Ниццы есть все необходимое, чтобы принять Олимпиаду. Городской аэропорт Кот д'Азур является одним из крупнейших в стране, его пассажиропоток занимает второе место после Парижа. Менее чем в часе езды от города располагаются современные горнолыжные курорты Изоля-2000 и Орон. Город обладает практически всей необходимой инфраструктурой, и эта кандидатура станет наименее дорогостоящей из всех. То, что мы наблюдали в 2006 году на Олимпиаде, когда на зеленой траве была насыпана полоса снега, у нас просто исключено», – заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Наряду с Ниццей право принять Олимпиаду-2018 от Франции оспаривают Гренобль и Аннеси. Национальный олимпийский комитет Франции примет окончательное решение по поводу единственного кандидата от страны в марте 2009 года, сообщает «РИА«Новости».