Хоккей. «Сокол» победил голландцев на Кубке континента

Киевский хоккейный клуб "Сокол" стартовал с победы во втором раунде Континентального кубка. В первом туре "соколята" обыграли голландской клуб Tilburg Trappers со счетом 6:3. Как сообщает "Спорт Украины", уже к 10-й минуте первого периода "Сокол" вел в счете 2:0. Обе шайбы были забиты в большинстве. В первом периоде Tilburg Trappers отыграли одну шайбу, но это их не спасло от разгрома - в начале второго периода "Сокол" вел уже 5:1. Потом наша команда немного расслабились и позволили голландцам забить еще две шайбы. В третьем периоде "Сокол" забил еще одну шайбу и спокойно довел игру до победы. Следующим соперником киевлян будет хозяин турнира, литовская Energija Elektrenai, с который "Сокол" сыграет в субботу, 18 октября, сообщает Лига. Напомним, что в следующий этап Кубка выходит лишь победитель группы. Победивший в группе В клуб 21-23 ноября сыграет в еще одном групповой турнире в Латвии. В случае победы в этом групповом турнире, клуб примет участие в Суперфинале во Франции.