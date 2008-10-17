Капитану «Зенита» не нравятся пессимистичные журналисты

Волейбол. После поражения от «Динамо» американский связующий и капитан «Зенита» Ллой Болл ответил на вопрос о будущем команды. «Сегодня 17 октября, а финал чемпионата весной, в апреле. Зачем делать трагедию из поражения «Динамо»? Кончится чемпионат, посмотрим, кто будет на коне. Мы и тренеры разберемся, как нам наладить игру. Мне не нравится, что в России журналисты после двух-трех проигранных матчей начинают задавать вопросы пессимистического характера. Мы и раньше часто проигрывали, но при этом выиграли чемпионат России, Кубок и Лигу чемпионов. Ничего личного и заранее извините, но вам лучше заткнуться и писать о наших играх», – цитирует Болла «Советский спорт».