Форвард «Динамо» успешно прооперирован

Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов был успешно прооперирован в мюнхенской клинике Богенхаузена, сообщает официальный сайт бело-голубых. Восемнадцатилетний футболист получил серьезную травму 4 октября в матче 24-го тура чемпионата России с подмосковным "Сатурном" во время столкновения с нападающим соперника Соломоном Окоронкво. Медицинское обследование выявило у Смолова перелом пятой плюсневой кости. Ожидается, что уже через два месяца молодой форвард "Динамо" полностью оправится от травмы. В понедельник Смолов в сопровождении директора медицинского департамента команды Дмитрия Бабиченко вернется в Москву, передает «РИА«Новости».