Кличко и Поветкин определили место своего поединка

Поединок украинца Владимира Кличко с россиянином Александром Поветкиным, в котором Кличко будет защищать титулы чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация), состоится 13 декабря 2008 года на арене SAP Arena в немецком городе Мангейме. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Дата была определена еще в середине сентября, однако о месте проведения боя объявлено впервые. Организатором боя выступит промоутерская компания Кличко K2 Promotions. Транслировать поединок будет телекомпания HBO. Поветкин является официальным претендентом на титул IBF. Россиянин провел на профессиональном ринге 16 боев и во всех одержал победы (в том числе 12 - нокаутом). Свой последний поединок он провел 19 июля 2008 года. Поветкин нокаутировал американца Тауруса Сайкса в четвертом раунде. Владимир Кличко за свою карьеру провел 54 поединка. Украинец одержал 51 победу (45 - нокаутом) и потерпел три поражения. В последний раз Кличко защитил свои титулы 12 июля 2008 года. Украинец нокаутировал американца Тони Томпсона в 11-м раунде.