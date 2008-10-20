Премьер-Лига Украины. «Динамо» разгромило «Зарю»

Состоялся матч 11-го тура Премьер-Лиги Украины между командами «Динамо» и «Заря». Его результаты: «Динамо» – «Заря» – 5:0 «Динамо»: Богуш, Бетао (Романчук, 46), Гиоане, Алиев (Зозуля, 66), Бангура, Диакате, Кравец, Милевский (Чернат, 59), Несмачный, Эль Каддури, Асатиани. «Заря»: Комарицкий, Храмцов, Коротецкий, Омоко (Цимакуридзе, 28, Диденко, 73), Болохан, Колесниченко, Джихани, Райчевич, Гомес, Шевчук (Каменюка, 46), Бага. Голы: Бангура (3), Алиев (6), Гиоане (11), Бангура (15), Зозуля (79, с пенальти). Предупреждения: Зозуля (69), Романчук (82) – Омоко (23).