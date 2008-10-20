Премьер-Лига Украины. «Шахтер» обыграл «Кривбасс»

Состоялся матч 11-го тура Премьер-Лиги Украины между командами «Шахтер» и «Кривбасс». Команда из Донецка обыграла соперника. Результаты матча: «Шахтер» – «Кривбасс» – 4:2 «Шахтер»: Пятов, Ищенко, Чигринский, Хюбшман, Шевчук (Рац, 46), Срна, Фернандиньо, Езерский (Дуляй, 46), Жадсон (Виллиан, 70), Брандау, Гладкий. «Кривбасс»: Лесько, Шагойко, Ковальчук, Опря, Котелюх (Пашаев П., 62), Мелащенко, Балабанов, Костышин, Бюлюкбаши, Максимов, Грановский (Рожков, 80). Голы: Брандау (16), Срна (48), Гладкий (69), Брандау (71) – Максимов (11), Костышин (85). Предупреждения: Балабанов (5), Шагойко (56).