Чемпионат Украины. Результаты всех матчей

20 октября 2008, 08:27

Состоялись матчи 11-го тура Премьер-Лиги Украины. Их результаты: «Ильичевец» - «Черноморец» - 1:0 «Ильичевец»: Глущенко, Мельник Вадим, Савин, Чучман, Соляник, Ярошенко, Кирильчик, Оберемко, Воробей (Кашевский, 75), Кривошеенко (Камдем, 91), Лима (Иващенко, 79) «Черноморец»: Ширяев, Хименес (Ребенок, 62), Шандрук, Гришко, Корнев, Мельник Виктор (Мжаванадзе, 71), Белецкий, Корытько, Гилазев, Луценко (Витти, 54), Косырин Гол: Лима (18). Предупреждения: Воробей (27), Савин (43) - Корытько (29). ФК «Львов» – ФК «Харьков» – 1:0 ФК «Львов»: Марущак, Романюк, Кицута (Гальчук, 69), Жданов, Ващук, Федорчук, Баранец Г., Баранец Б. (Шевелюхин, 60), Панас, Худзик, Гордиенко (Полтавец, 89). ФК «Харьков»: Налепа, Чеберячко, Панковец, Городов, Гунчак, Сучков (Белый, 70), Иванов, Касьянов, Милько, Рибейро (Пихур, 87), Платон (Козориз, 73). Гол: Худзик (67). Предупреждения: Романюк (51) – Милько (33). На 38-й минуте Платон не реализовал пенальти (вратарь). «Металлист» - «Арсенал» - 3:1 «Металлист»: Горяинов, Конюшенко, Гуйе, Обрадович, Майдана, Эдмар, Слюсар, Тришович (Фомин, 46), Рыкун, Девич (Бордиян, 74), Коэльо (Барилко, 92), «Арсенал»: Рева, Распопов, Хомин, Литовченко, Симоненко, Евсеев (Рыбальченко, 76), Кузнецов, Старгородский, Жоземар (Заваров, 72), Олейник (Закарлюка, 70), Лысенко Владимир Голы: Коэльо (67, 78), Слюсар (84) - Закарлюка (81) Предупреждения: Слюсар (35), Девич (69), Гуйе (80), Горяинов (88) - Жоземар (25), Старгородский (45), Евсеев (52), Рыбальченко (82), Симоненко (83) Удаления: Обрадович (79), Фомин (89) «Днепр» - «Металлург» Д - 1:1 «Днепр»: Старцев, Климавичюс, Русол, Денисов, Калиниченко (Каверин, 86), Давидсон, Назаренко, Ротань, Пашаев, Лепа, Воробей (Коноплянка, 74) «Металлург» Д: Дишленкович, Зотов, Чечер, Ткаченко, Фернандеш, Макридис (Мелконян, 61), Боавентура (Аракелян, 49), Сержио, Сытник (Воловик, 49), Кингсли, Фабиньо. Голы: Воробей (13) - Чечер (52) Предупреждения: Воробей (45), Климавичюс (48) - Фернандеш (31), Чечер (48), Ткаченко (63), Кингсли (77), Воловик (81). «Таврия» - «Карпаты» - 1:4 «Таврия»: Дикань, Бойко, Назаров (Зборовский, 76), Ильницкий (Йокшас, 55), Карамушка, Ференчак. Галюза, Любенович (Гигиадзе, 46), Голайдо, Гоменюк, Ковпак «Карпаты»: Романенко, Федорив, Милошевич, Ощипко, Гурский, Пшеничных, Ткачук (Годвин, 78), Кобин (Зенев, 89), Кожанов, Гурули (Худобяк, 62), Кузнецов Голы: Ковпак (78, с пенальти) - Пшеничных (14), Кожанов (45), Кобин (73), Худобяк (93). Предупреждения: Голайдо (40), Галюза (55), Пшеничных (66) - Федорив (15), Гурский (24), Кобин (86). Удаление: Галюза (68, вторая желтая карточка). «Ворскла» - «Металлург» З - 1:1 Голы: Сачко (53) – Годин (46). «Ворскла»: Долганский, Далкку, Красноперов, Кулаков, Ярмаш, Кравченко, Медведев, Есин, Цурри (Главина, 90), Сачко (Локтионов, 84), Маркоски (Деспотовски, 82) «Металлург» З: Жук, Полевой, Челядинский, Невмывака, Тигорев, Степаненко, Годин, Вернидуб (Кривцов, 79), Аржанов (Писоцкий, 68), Рудыка (Алозие, 59), Силюк. Предупреждения: Кулаков (27) - Силюк (8), Челядинский (21), Невмывака (53).

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