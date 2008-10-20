«Спортинг» едет в Донецк с победным настроем

Футболисты столичного «Спортинга» с хорошим настроением отправились на матч группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» после победы на выезде в четвертом раунде кубка Португалии над клубом «Униао Лейрия» 1:0. Победный мяч отправил в ворота голкипера хозяев Фернандо бразилец Лиедсон на 30-й минуте, несмотря на отчаянное сопротивление трех защитников «Лейрии». Успех форварда чрезвычайно обрадовал тренера «Спортинга» Пауло Бенту, так как это был первый матч Лиедсона за последние шесть месяцев, которые тот провел вне футбольного поля из-за тяжелой травмы. Состав «Спортинга»: Тьягу, Педру Силва (Абель, 90), Тонел, Полга, Грими, Велозу, Моутиньо, Измайлов, Романьойоли (Рошембак, 77), Элдер, Поштига (Дерлей, 70), Лиедсон.