Гилазев: Мы играли как-то не слишком агрессивно

- Мы проиграли, какие могут быть впечатления от игры?.. – начал Руслан. – Была равная, тяжелая игра. Одна ошибка привела к голу, который решил исход матча, сообщает «Спорт.com.ua». - Весь день лил дождь, прекратившийся лишь перед матчем. Это как-то повлияло на ход встречи? - Нет, никоим образом. Поле в отличном состоянии, на нем было приятно играть. Единственное, что неприятно – то, что проиграли… - Как полагаете, шансы на позитивный исход были? - Шансы… Шансы, конечно, были, но мы играли как-то не слишком агрессивно, даже не припомню особо опасных моментов в нашем исполнении. - В прошлом сезоне, защищая цвета «Днестра», вы играли против «Ильичевца» в рамках первой лиги. Сильно изменилась мариупольская команда? - В мариупольском матче я не играл, играл в Овидиополе. Что сказать, сегодня это совсем другая команд, из того состава осталось всего несколько игроков. Сегодня в «Ильичевце» совершенно другой коллектив, который показывает совершенно другой футбол. - Руслан, что происходит с командой? 6-е поражение в 11-ти матчах… - Понятно, что у нас не все ладится. Виноваты, прежде всего, мы, сами, значит, сами будем выкарабкиваться из сложившегося положения. Я прекрасно понимаю наших болельщиков, их чувства и эмоции от наших результатов. Но сыграна только треть чемпионата, все еще впереди. Надеюсь, мы улучшим свои результаты. - Что скажете болельщикам в преддверие матча с «Днепром»? - Хотелось бы, чтобы болельщики поддержали нас в трудный период. Ведь настоящие болельщики – всегда с командой, и в моменты побед, и в моменты поражений…