Андреев выбыл из первой двадцатки рейтинга АТР

В опубликованном в понедельник рейтинге АТР, в лидирующей шестерке не произошло никаких изменений. Российский теннисист Игорь Андреев опустился на 21 место, сообщает «Газета.Ru». 1(1). Надаль (Испания) 7100 2(2). Федерер (Швейцария) 5805 3(3). Джокович (Сербия) 4575 4(4). Маррей (Великобритания) 3420 5(5). Феррер (Испания) 2315 6(6). Давыденко (Россия) 2265 7(8). Роддик (США) 2045 8(7). Налбандян (Аргентина) 1750 9(9) Дель Потро (Аргентина) 1735 10(16). Симон (Франция) 1690 21(20). Андреев (Россия) 1240 24(23). Южный (Россия) 1190 26(26). Турсунов (Россия) 1123 31(34). Сафин (Россия) 1010 45(47). Куницын (Россия) 805 67(67). Габашвили (Россия) 623 101(102). Королев (Россия) 469