Дрогба: «Челси» может выиграть Лигу чемпионов в этом году

Нападающий «Челси» еще раз прокомментировал прошлогодний финал Лиги чемпионов в Москве, в котором игрок был удален с поля на 117-ой минуте, а «Челси» уступил «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. «Если кому-то от этого станет легче, то я могу взять вину за проигрыш в финале Лиги чемпионов на себя. Я думаю, что в том матче сделал все что мог, потому что я хочу быть «номером один» в команде. Иногда у меня бывают проблемы из-за моего чрезмерного старания, как случилось в том эпизоде, когда меня удалили. Я знаю это, поэтому приношу извинения за тот матч. Мы все люди и совершаем ошибки. Я думаю, в этом году мы сможем не допустить прежних ошибок и выиграть Лигу чемпионов», - цитирует ивуарийца «Газета.Ru».