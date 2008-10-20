Спаллетти: Не стоит заострять внимание на негативе

Главный тренер Ромы считает разгромный счет (0:4) на табло после поединка с Интером не совсем справедливым... "На самом деле, итоговый счет предопределили несколько наших ошибок, а Интер умело воспользовался ситуацией и довел матч до феерической победы, - сказал после игры Лучано Спаллетти. - Конечно, счет на табло меня просто пугает. У нас были моменты, которые мы не использовали, зато соперник был более рационален", отмечает FOOTBALL.UA. "Что первый, что второй мяч мы пропустили из-за недостатка концентрации. Соперник высокого класса обязательно накажет тебя за такие ошибки в обороне. Просто Интер находится в прекрасной форме, а мы - нет. Нам сейчас не легко, ведь после трех успешных сезонов Рома откатилась на дно турнирной таблицы. Нужно быстро что-то менять, главное, не концентрироваться на негативе". Отметим, что в нынешнем розыгрыше Скудетто Рома потерпела уже четвертое поражение, а ведь в прошлом сезоне у нее было всего четыре поражения в Серии А.