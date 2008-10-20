Рамос: Виноваты все

Наставник Тоттенхэм Хуанаде Рамос пытается разобраться, почему его команда не может никак выиграть в нынешнем сезоне. "Нам все еще нужно очень много работать как командно, так и индивидуально. Но все равно нынешнюю ситуацию трудно объяснить, - говорит Рамос. - Хотя одна-две победы могут значительно все изменить", отмечает FOOTBALL.UA. "Трудно играть практически весь матч в меньшинстве. В первой половине мы еще играли хорошо, но после их второго мяча уже ничего не смогли сделать". Испанец признал, что он беспокоится ситуацией в команде. "Я обеспокоен, но в прошлом сезоне мы выиграли Кубок Лиги и все были счастливы. Сейчас же все, наоборот, разочарованы. Нам нужно много работать, чтобы изменить такую неудачную ситуацию". "Это моя работа и каждый день отдаюсь целиком и полностью, чтобы изменить все к лучшему. Ответственность лежит и на мне, и на каждом человеке в клубе. Когда мы проигрываем - виноваты все. Такая же ситуация и во время побед".