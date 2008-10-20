Аршавин: Золотой мяч точно достанется Роналду

Нападающий Зенита и сборной России Андрей Аршавин считает, что судьба титула лучшего футболиста Европы-2008 предрешена, передает FOOTBALL.UA. - Поздравляю вас с 300-м матчем за Зенит и попаданием в список 30 номинантов на Золотой мяч, вручаемый журналом France Football. Как можете это прокомментировать? - А как можно прокомментировать столь приятное известие? Естественно, я очень рад - и тому, что сам попал в этот список, и что там есть еще Юрий Жирков. Кстати, на мой взгляд, могли бы в него включить и Игоря Акинфеева. Впрочем, выиграть приз ни мне, ни Жиркову все равно не удастся - лауреатом станет Криштиану Роналду. - Но кто-то же составит ему конкуренцию? - Думаю, никто. - Тогда кто главный претендент на второе место? - Наверное, кто-то из испанцев. Скорее всего, Фернандо Торрес или Давид Вилья. - А мне кажется, что и Аршавин. Во всяком случае, на попадание в первую пятерку вы претендуете наверняка. А что нужно сделать, чтобы в следующем году составить конкуренцию в борьбе за первое место? - В следующем году сделать это будет еще труднее, потому что не будет чемпионата Европы. - А если вы окажетесь на виду в каком-нибудь европейском суперклубе? - На эту тему не хочу даже загадывать.