Голкипер «Сатурна» отказал «Челси»

Самый "сухой" голкипер прошлогоднего чемпионата России в матче со Спартаком в десятый раз в нынешнем первенстве сохранил свои ворота на замке. Речь идет о вратаре Сатурна, 33-летнем чехе Антонине Кински, сообщает FOOTBALL.UA. - Первые 15-20 минут игры нам не удались, - поделился Кински впечатлениями после игры. - Начали не так, как планировали. Но потом выровняли игру и до перерыва показывали неплохой футбол. Второй тайм получился равным, так что результат соответствует происходившему на поле. - В подобных поединках нередко все может решить единственный момент, так? - Да. Особенно опасны были стандарты, с которых Спартак забивает регулярно. Старались играть предельно внимательно и, на мой взгляд, все угловые и штрафные соперника сумели нейтрализовать. - Самый острый момент у ваших ворот - удар головой Дедуры? - Наверное. Был еще эпизод на последних минутах, когда Баженов направил мяч на дальнюю штангу, а Иванов в падении бил. Но делал он это из очень сложного положения, угол был слишком острым, и волновался я лишь потому, что наш защитник в этом эпизоде не бежал до конца, а смотрел, чем все закончится. Впрочем, в целом оборона сыграла надежно. Особенно наш дебютант Мальков. Он действовал достаточно уверенно и при этом совершенно не фолил. - Не секрет, что на недавних матчах Сатурна за вашей игрой следили скауты Челси, занятые поиском второго вратаря. Ваш комментарий? - Знаю об этом. Мы на сей счет беседовали с Борисом Жигановым. Договорились с нашим гендиректором в ближайшее время обсудить тему продления контракта с Сатурном, который действует до конца будущего года. Интерес Чесли приятен, но мне этот вариант не подходит. Я хочу играть, а не сидеть на скамейке. Пусть и в Лондоне.