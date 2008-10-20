«Севилья» завершает тур победой

20 октября 2008, 09:07

Заключал программу седьмого тура чемпионата Испании матч между Альмерией и Севильей на Медитерранео. Стоит отметить, что у гостей сложилась аховая ситуации с составом. Маноло Хименесу в этой ситуации не позавидуешь. Среди основных игроков травмированными оказались следующие исполнители: Луиш Фабиано, Фредерик Кануте, Аруна Коне, Хавьер Эрнесто Шевантон (то есть в атаку ставить уже некого), в линии полузащиты проблемы у Диего Капеля и Ренато. А ведь Севилье бороться на два фронта, передает FOOTBALL.UA. Хименес пустил на поле всех относительно основных исполнителей, которые имелись у него в распоряжении. Лишь в линии защиты у тренера оставалась возможность манёвра. На острие атаки был выдвинут юный Герман Акоста. Именно он был первым попавшим в створ ворот Диего Лопеса в этом поединке. Но угол был слишком остр и бразильский кипер удар отвёл. Следующего момента пришлось ждать почти сорок минут. У противоположных ворот Негредо продавил защитника и пытался пробросить мяч в ворота мимо Палопа. Не вышло. Второй тайм явил продолжение унылой картины первого. Зато взятие ворот хотя бы подарил. Гол случился во втором тайме. Это Адриано классно поймал отскок у полукруга и ударил по воротам. Диего Алвеш уже отправился в полёт за мячом, зафиксировав траекторию, однако в дело вмешался рикошет одного из футбоилстов Нумансии и круглый кардинально изменил направление. В последней десятиминутке Севилья имела ещё один стопроцентный шанс отличиться, но нападающие, или кто там у них вышел на этой позиции, запороли контратаку два в одного вратаря. Повтор показал, что этими двумя технарями оказались Хесус Навас, отдававший пас, и Акоста, пас, якобы, принимающий. Диего Алвеш всё просчитал и броском в ноги всем, кого видел ликвидировал угрозу. На последних минутах Альмерия устроила штурм ворот Палопа, но результата так и не достигла. Итак, по итогам седьмого тура на второе место вырывает Севилья, делящая позицию с Вильярреалом, но опережая левантийцев по дополнительным показателям. От лидера андалусцы отстают на два очка. Михаил Петренко, football.ua Альмерия – Севилья 0:1 Гол: Адриано, 52 Альмерия: Диего Алвеш, Бруно, Чико, Пельерано, Мане, Хуанито, Хулио Альварес, Корона (Солари, 83), Хуанма Ортис (Калу Уче, 66), Сориано (Наталио, 63), Негредо Севилья: Палоп, Конко, Эскюде, Давид Прието, Фернандо Наварро, Альдо Душер, Мареска (Фацио, 68), Адриано (Арментерос, 76), Хесус Навас, Ромарик, Акоста (Фернандо, 89) Предупреждения: Наталио – Ромарик, Фернандо

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