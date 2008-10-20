Чемпионат Италии. Результаты матчей 7-го тура

Фиорентина — Реджина – 3:0 (1:0) Голы: 1:0 – Паццини (40, пенальти), 2:0 - Джилардино (75), 3:0 – Джилардино (81). ФИОРЕНТИНА: Фрей, Комотто, Гамберини, Дайнелли, Гобби, Донадель, Мело, Кузманович (Монтоливо, 58), Сантана, Паццини (Джилардино, 72), Йоветич (Освальдо, 67). Наполи — Ювентус – 2:1 (0:0) Голы: 0:1 – Амаури (61), 1:1 – Гамшик (64), 2:1 – Лавесси (80). ЮВЕНТУС: Маннингер, Грыгера, Кнежевич, Кьеллини, Молинаро (Джовинко, 83), Салихамиджич, Поульсен (Экдаль, 75), Маркизио, Недвед, Дель Пьеро (де Челье, 71), Амаури. Болонья — Лацио – 3:1 (3:0) Голы: 1:0 – Волпи (5), 2:0 – ди Вайо (12), 3:0 – ди Вайо (26), 3:1 – Рокки (51). ЛАЦИО: Каррисо, Лихтштайнер, Сивилья, Крибари, Коларов, Дабо (Маури, 34), Брокки, К.Ледесма, Фоджа, Сарате (Рокки, 46), Пандев (С.Индзаги, 79). Катания — Палермо – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Мартинес (69), 2:0 - Маскара (87, пенальти). Милан — Сампдория – 3:0 (0:0) Голы: 1:0 – Роналдиньо (55, пенальти), 2:0 – Роналдиньо (66), 3:0 – Ф.Индзаги (90). МИЛАН: Аббьяти, Антонини, Бонера, Мальдини, Янкуловски, Фламини, Зеедорф (Эмерсон, 74), Амброзини, Роналдиньо, Пато (Кака, 46), Боррьелло (Ф.Индзаги, 79). Торино — Кальяри – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Аквафреска (86). Кьево – Аталанта – 1:1 (1:0) Голы: 1:0 – Мантовани (45+4), 1:1 – Феррейра Пинту (61). Дженоа — Сиена – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Бьява (20). Лечче — Удинезе – 2:2 (1:0) Голы: 1:0 – Тирибокки (32), 2:0 – Домицци (53, автогол), 2:1 – А.Санчес (58), 2:2 – Д'Агостино (71). Рома — Интер – 0:4 (0:1) Голы: 0:1 – Ибрагимович (5), 0:2 – Ибрагимович (47), 0:3 – Станкович (54), 0:4 – Обинна (56). РОМА: А.Дони, Сисиньо, Жуан, Лория, Риисе, Де Росси, Таддеи (Окака Чука, 75), Аквилани, Перротта, Тотти (Менез, 69), Вучинич. ИНТЕР: Жулио Сезар, Майкон, Кордоба, Киву, Х.Дзанетти, Станкович (Дакур, 78), Камбьяссо, Мунтари, Обинна, Куарежма (Мансини, 68), Ибрагимович (Крус, 82).