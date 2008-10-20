В Москве задержали 45 футбольных фанов

Милиция задержала 45 болельщиков на двух матчах чемпионата России по футболу, которые состоялись в воскресенье в Москве. По словам представителя столичного ГУВД, на матче ЦСКА-"Амкар" (4:1) в Лужниках за хулиганство и распитие спиртных напитков милиционеры задержали 34 человека. 11 болельщиков за мелкие правонарушения были задержаны на матче столичного "Локомотива" и подмосковных "Химок" (0:2) на стадионе железнодорожников в Черкизово. Никаких серьезных правонарушений на мероприятиях зафиксировано не было, передает «Утро.ru». Безопасность на стадионах обеспечивали более 2,5 тысячи сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД. Футбольные матчи на столичных стадионах накануне смотрели более 16 тысяч человек.