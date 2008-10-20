«Барселона» проиграла и второй матч в Лос-Анджелесе

И второй матч турне по США завершился для «Барселоны» неудачно. Вслед за поражением от «Лейкерс» каталонцы уступили «Клипперс», другой команде из Лос-Анджелеса, сообщает «Советский спорт». NBA Предсезонные матчи «Бостон» - «Нью-Джерси» - 83:66 (30:18, 18:22, 17:11, 18:15) «Бостон»: Перкинс (18+9 подборов). Прютт (11+12 подборов+7 передач). Хауз (9). «Нью-Джерси»: Андерсон (20). Цзяньлянь (10). Уильямс (7). Дуглас-Робертс (7). «Миннесота» - «Денвер» - 111:107 (34:27, 23:24, 26:32, 28:24) «Миннесота»: Гомес (20). Миллер (17). Джефферсон (15+8 подборов). «Денвер»: Картер (17+7 передач). Энтони (15+7 передач). Смит (14). «Барселона» - «Клипперс» - 109:114 (25:27, 34:40, 26:21, 24:26) «Барселона»: Ильясова (20+14 подборов). Лакович (19+7 передач). Андерсен (15). «Клипперс»: Торнтон (23+11 подборов). Гордон (17). Дэвис (16). «Лейкерс» - «Торонто» - 112:89 (29:20, 24:29, 27:27, 32:13) «Лейкерс»: Фармэр (16+7 подборов). Ариза (14). Брайант (13+6 передач). «Торонто»: Паркер (14). Адамс (14). О’Нил (12).