Лучшей легкоатлеткой мира признана Исинбаева

Выдающейся российской спортсменке - прыгунье с шестом Елене Исинбаевой - в субботу в Амстердаме был вручен приз «Лучшей легкоатлетке 2008 года», учрежденный Европейской федерацией легкой атлетики, передает Eurosport. Этой награды она удостоена за свои выдающиеся достижения в нынешнем году: победы на чемпионате мира в Валенсии и на Олимпийских играх в Пекине, троекратное улучшение мирового рекорда, который после ее победного прыжка в Пекине теперь равен 5 метрам 5 сантиметрам. Приз «Лучший легкоатлет 2008 года» также присужден чемпиону Олимпийских игр в метании копья спортсмену из Норвегии Андреасу Торкильдсену. Награды - хрустальные кубки - лучшим легкоатлетам года вручил президент Европейской федерации легкой атлетики Ханс-Йорг Вирц . Церемония состоялась в рамках проходившего с 16 по 18 октября в Амстердаме съезда Европейской федерацией легкой атлетики. «Эта награда венчает все мои усилия и страдания во время тренировок и выступлений на соревнованиях в 2008 году. Приятно, когда труд оценивается, но особенно важна для меня поддержка болельщиков. Когда перед моей рекордной попыткой в Пекине трибуны скандировали «Россия! Россия! Лена, давай!», - это очень помогло. Я чрезвычайно благодарна всем россиянам за поддержку», - сказала Исинбаева. Олимпийская чемпионка сообщила, что сейчас она отдыхает от соревнований, но в скором времени снова начнет тренироваться и готовиться к предстоящему в будущем году в Берлине чемпионату Европы.