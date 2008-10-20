Тотти: Рано или поздно вернемся в лидирующую группу

Комментируя итоги матча с "Интером" (0:4), нападающий "Ромы" Франческо Тотти отметил, что полностью восстановился после рецидива травмы колена, случившегося 20 сентября во время поединка с "Реджиной" (3:0). "Единственный положительный итог вчерашней встречи - я не чувствовал боли в травмированном колене. Про все остальное лучше забыть, - приводит слова Тотти «Спорт Экспресс». - В нынешней ситуации мне больше всего не нравится наше 14-е место в таблице. Но с учетом того, как мы можем играть, я думаю, рано или поздно над удастся вернуться в лидирующую группу".